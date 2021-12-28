Antalya'da kerpiç evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki katlı kerpiç evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Cemal (80) ile Fatma Karakaya (83) çiftinin Sütleğen Mahallesi'nde ikamet ettiği kerpiç evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı.
Cemal Karakaya kendi imkanlarıyla evden çıkarken, eşi alevlerden kurtulamadı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatma Karakaya'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının, sobadan çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
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