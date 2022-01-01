Antalya'da kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde 26 suç kaydı bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan uzun süredir arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.P, saklandığı Pınarlı Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Farklı suçlardan 26 kaydı bulunan hükümlünün, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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