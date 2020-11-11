Antalya'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

ANTALYA (AA) Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce farklı suçlara karışan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö (20) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.