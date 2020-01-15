Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari karı koca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari karı koca yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari karı koca yakalandı

12 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan karı koca yakalandı.

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari karı koca yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan karı koca yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine hurdacılar sitesinde bir erkek ve kadını durdurdu.

Kimliklerinin olmadığını ve kimlik numaralarını bilmediklerini beyan eden şüpheliler, güvenlik güçlerine de kendilerini M.O. ve H.D. olarak tanıttı. Emniyete götürülmelerinin ardından gerçek isimlerinin M.D. ve K.D. olduğunun tespit edilmesinden sonra polisler, şüphelilerle ilgili araştırma yaptı.

Koca M.D. hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, silahla yağma ve hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 11 ay, K.D. hakkında ise "Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin lira adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

M.D. ve K.D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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