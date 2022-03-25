Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25.03.2022 12:18
Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Gökdere Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda "basit yaralama, silahla tehdit, kasten yaralama, kamu malına zarar verme" gibi 9 suçtan kesinleşmiş 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü Ü.K. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı 7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne konağa icra gelmesi damga vurdu! İşte yaşananlar
12:06 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasına geldiğimizde değerlendireceğiz
12:04 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:24:33. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement