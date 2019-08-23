Son Dakika Haberleri: Antalya'da Keşmir protestosu
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Antalya'da Keşmir protestosu

38 dakika önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması Antalya'da protesto edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması Antalya'da protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Hindistan'ın Keşmir'e yönelik politikalarına tepki amacıyla Kışlahan Çarşısı önünde bir araya geldi.

AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın iki hafta önce Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal etmesi ve bölgenin özel statüsünü ortadan kaldıran maddeyi onaylamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Keşmir'in geleceğine Keşmir halkının karar vermesi gerektiğini vurgulayan Pişirici, şöyle konuştu:

"Keşmir; Pakistan, Hindistan ve Çin arasında yer alan, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir bölgedir. Bölge senelerdir Hindistan işgali ve zulmü altındadır. İşgal altındaki Keşmir'de Müslüman halk için zaten şartlar çok zordu, üstelik Hindistan Meclisi'nin onaylamış olduğu bu kararla da Keşmir bir ateş hattı olma yolunda ilerlemektedir."

Anadolu Gençlik Derneği, Hindistan, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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