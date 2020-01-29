Antalya'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi - Son Dakika
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Antalya'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp kamyonuyla çöp toplayan 2 işçi ve şoför, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp kamyonuyla çöp toplayan 2 işçi ve şoför, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi Sanayi sitesinde belediyeye ait kamyona çöp boşaltırken fenalaşan temizlik işçileri Mahmut Ş, Mehmet Ö. ile çöp aracının şoförü Hakkı A. zehirlenme şüphesiyle Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zehirlenmenin kimyasal bir maddeden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran jandarma, çöp kutusunun bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa, Antalya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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