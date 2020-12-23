Antalya'da kına gecesi için toplanan kadınlara sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Antalya 'da bir apartmanın bodrum katında kına gecesi için toplanan 11 kadına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim