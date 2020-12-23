Antalya'da kına gecesi için toplanan kadınlara sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Antalya'da kına gecesi için toplanan kadınlara sosyal mesafe cezası
23.12.2020 12:19
Antalya'da bir apartmanın bodrum katında kına gecesi için toplanan 11 kadına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.
Antalya'da bir apartmanın bodrum katında kına gecesi için toplanan 11 kadına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında kına gecesi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçeti.
Adrese giden polis ekipleri, 2'si maske takmayan 11 kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 30 bin 150 lira ceza uyguladı.
Ekipler, kadınları evlerine yönlendirdi.
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