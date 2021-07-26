Antalya'da kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğün sırasında, alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Merkez Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında gerçekleştirilen düğün merasimi sırasında, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Ufak sıyrıkları bulunan bazı davetlilerin tedavileri ayakta yapılırken, 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.