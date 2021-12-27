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Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak - Son Dakika

Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak

27.12.2021 14:42
Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak

Antalya'da Kırcami bölgesinde imar planlarıyla ilgili 2 Ocak'ta halk oylaması yapılacağı bildirildi.

Antalya'da Kırcami bölgesinde imar planlarıyla ilgili 2 Ocak'ta halk oylaması yapılacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırcami'nin etrafının lüks siteler, apartmanlar, iş ve alışveriş merkezleriyle çevrili 1447 hektar genişliğinde bir boşluk olduğu belirtildi.

Yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle Fener ve Çağlayan'ın belli bölümlerini kapsayan alanın plan çalışmalarında 41 yılın geride bırakıldığı vurgulanan açıklamada, 1980'de başlayan sürecin davalar, itirazlar ve iptallerle geçtiği kaydedildi.

Kırcami'nin, Muratpaşa ve Büyükşehir Belediye meclislerinde bütün grupların verdiği destekle ilk kez 2019'da plana sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sayede Aralık 2020'de ilk inşaat ruhsatının da verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Antalya 1. İdare Mahkemesinin, bölgenin üst ölçekli planlarını iptal ettiği, Konya Bölge İdare Mahkemesinin de istinaf başvurusunu "Mahkeme kararının gerekçesinde hukuki isabet görülmemiş ise de karar sonucu itibarıyla hukuka uygundur." diyerek reddettiği bildirildi.

-Sandıklar muhtarlıklara kurulacak

Muhtarlıklara kurulacak sandıklarda 2 Ocak 2022'de yapılacak oylamada "Evet" sonucu çıkması durumunda, Kırcami'de planlama sürecinin mevcut planların ana esasları üzerinden sürdürülmesi yönündeki kararlılığın devam edeceği aktarıldı.

Planlama bölgesinde bulunan mahallelerde seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy kullanabileceği, Fener ve Çağlayan mahallelerinde ise sadece plan alanında ikamet edenler oy hakkında sahip olacağı bildirildi.

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Halk oylaması, Antalya, Ocak, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak - Son Dakika
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