Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

26.12.2020 18:07
Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu, System.String[]

Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Rakhat Kubanychbekova, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.

Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Rakhat Kubanychbekova, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.

Merkez Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975. Sokak'taki bir evde yaşayan Ercan O, birlikte yaşadıkları 23 yaşındaki Kırgızistanlı Rakhat Kubanychbekova'nın hareketsiz yattığını görerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Kubanychbekova'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ercan O, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Fener Mahallesi, Kırgızistan, Muratpaşa, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United ile Leicester City 2-2 berabere kaldı Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi
Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu         
17:54
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti         
17:31
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin         
16:55
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı! O anlar kamerada Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı! O anlar kamerada         
15:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak         
14:23
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor         
10:07
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 18:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei