Antalya'da Kırgızistanlı kadının darbedilip yol kenarına atılmasına ilişkin dava sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da Kırgızistanlı kadının darbedilip yol kenarına atılmasına ilişkin dava sürüyor

01.03.2022 14:08
Antalya'da Kırgızistanlı kadının darbedilip yol kenarına atılmasına ilişkin dava sürüyor

Antalya'da 6 yıl önce Kırgızistan uyruklu kadını darbederek yol kenarına attığı öne sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Antalya'da 6 yıl önce Kırgızistan uyruklu kadını darbederek yol kenarına attığı öne sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçlarından cezalandırılması istendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y. (52), Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Kırgızistan uyruklu Malika N'nin Korkuteli ilçesinde anayol kenarında hareketsiz ve kafasından kan akar vaziyette bulunduğunu belirtti.

Yakalanan sanığın mağdurla aynı araçla Korkuteli'ye gittiğinin belirlendiği vurgulanan mütalaada, Adlı Tıp Kurumu raporunda mağdurun kafasında meydana gelen kırıkların, demir veya sopa gibi sert bir cisimle vurulması sonucu oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Eylemin sanık tarafından kasten işlendiği ifade edilen mütalaada, sanığın, mağdura ait çanta içindeki para, değerli eşya ile cep telefonunu aldığı ve çantanın da çöpe atıldığı aktarıldı.

Mütalaada, yaralamanın niteliği, sonuçları, Mustafa Y'nin mağduru yaralı olarak terk edip kaçması gibi hususlar değerlendirilerek sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Korkuteli ilçesinde 21 Aralık 2016'da, Kırgızistan uyruklu Malika N. darbedilerek yol kenarına atılmış halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Y. tutuklanmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kırgızistan, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kırgızistanlı kadının darbedilip yol kenarına atılmasına ilişkin dava sürüyor - Son Dakika


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