Üye Girişi
Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı - Son Dakika

Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı

30.12.2021 10:32

Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı Kırmızı kod uyarısının verildiği Antalya, sabaha yağmurla başladı Falezlerde dev dalgalar sahili döverken, cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur ve fırtına karşısında 'kırmızı'...

Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı

Kırmızı kod uyarısının verildiği Antalya, sabaha yağmurla başladı

Falezlerde dev dalgalar sahili döverken, cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur ve fırtına karşısında 'kırmızı' koduyla uyarısında bulunduğu Antalya'nın kent merkezinde gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekerken, dünyaca ünlü sahilde dev dalgalar kıyıyı dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için Antalya'nın 3 ilçesi için 'kırmızı' kod uyarısında bulunmasının ardından kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, sabah erken saatlerde de devam etti. Rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar seyir terasından anı fotoğraflamaya çalıştı. Kentteki bazı turistlerse spor yapmayı tercih ederken, sokak ve caddelerde vatandaş azlığı dikkat çekti.

3 ilçede eğitime ara verildi

Batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya'da, uyarılarından ardından Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildi.

Şehir merkezinde yağış miktarları

Şehir merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı an itibari ile Döşemealt'nda122, Kepez'de 120, Muratpaşa 108, Kemer'de 79 kilograma ulaştı.

Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı
Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı
Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı
Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Antalya, Fırtına, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı - Son Dakika


Yapay zeka Alexa, 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oluyordu! Prize parayla dokunmasını söyledi Yapay zeka Alexa, 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oluyordu! Prize parayla dokunmasını..         
10:44
Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu! Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!         
10:33
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun         
10:24
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:31 Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement