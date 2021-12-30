Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı - Son Dakika

Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı

Kırmızı kod uyarısının verildiği Antalya, sabaha yağmurla başladı

Falezlerde dev dalgalar sahili döverken, cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur ve fırtına karşısında 'kırmızı' koduyla uyarısında bulunduğu Antalya'nın kent merkezinde gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekerken, dünyaca ünlü sahilde dev dalgalar kıyıyı dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için Antalya'nın 3 ilçesi için 'kırmızı' kod uyarısında bulunmasının ardından kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, sabah erken saatlerde de devam etti. Rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar seyir terasından anı fotoğraflamaya çalıştı. Kentteki bazı turistlerse spor yapmayı tercih ederken, sokak ve caddelerde vatandaş azlığı dikkat çekti.

3 ilçede eğitime ara verildi

Batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya'da, uyarılarından ardından Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildi.

Şehir merkezinde yağış miktarları

Şehir merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı an itibari ile Döşemealt'nda122, Kepez'de 120, Muratpaşa 108, Kemer'de 79 kilograma ulaştı.