Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika

ANTALYA'da meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı vermesinin ardından kentte hazırlıklar tamamlandı. Öğle saatlerinde başlayacağı kaydedilen sağanağın yarına kadar etkili olacağı, metrekareye 100- 250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı kod' uyarısından sonra kentte hazırlıklar tamamlandı. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olduğu kriz masası kuruldu. Öğle saatlerinde başlaması beklenen ve gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek sağanak için önlemler artırıldı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Antalya için verilen uyarıdan sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini göreve çağırdı.

'KIRMIZI KOD' UYARISI DEVAM EDİYOR