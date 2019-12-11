Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika
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Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu

6 saat önce

Antalya'da meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı vermesinin ardından kentte hazırlıklar tamamlandı.

Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu, System.String[]

Antalya'da meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı vermesinin ardından kentte hazırlıklar tamamlandı. Öğle saatlerinde başlayacağı kaydedilen sağanağın yarına kadar etkili olacağı, metrekareye 100- 250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı kod' uyarısından sonra kentte hazırlıklar tamamlandı. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olduğu kriz masası kuruldu. Öğle saatlerinde başlaması beklenen ve gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek sağanak için önlemler artırıldı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Antalya için verilen uyarıdan sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini göreve çağırdı.

'KIRMIZI KOD' UYARISI DEVAM EDİYOR

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Davut Öztürk, kentte 6 ilçe için verilen 'kırmızı kod' uyarısının devam ettiğini belirtti. Davut Öztürk, Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinde dün gece yağmurun başladığını ve metrekareye 15 ile 30 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Kent merkezinde ise yağmurun öğle saatlerinden itibaren başlayacağını belirten Öztürk, Yağış yarın öğle saatlerine kadar kesintisiz etkili olacak. Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde 100 kilogramdan biraz fazla yağış bekliyoruz. Kemer ilçesine ise 250 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz dedi.


Antalya, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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