Antalya'da kırsal alan yangını - Son Dakika

Antalya'da kırsal alan yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal alanda çıkan ve hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal alanda çıkan ve hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Alacami Mahallesi Acarlar mevkiinde yerleşim merkezleri ve seraların bulunduğu alanda başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Hava karardığı için havadan müdahale edilemeyen yangın yer ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - ANTALYA
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