Antalya'da kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

Alevler seralara ulaşmadan söndürüldü yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesindeki kırsal alanda meydana gelen yangın söndürüldü.

Yangın, Yurtpınar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, etrafında ağaçların bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Yangına 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 söndürme helikopteri ve belediyeye ait 4 arazöz, 5 teknik eleman ve 20 işçi ile müdahale edildi. Yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü ve alevlerin seralara ulaşmadan kontrol edildiği alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.