Antalya'da atıl vaziyetteki okullar, yaşam merkezlerine dönüşüyor

Antalya'da kırsal kesimlerde kalan atıl vaziyetteki okullar, gerek ana okulu gerekse kurs eğitim merkezi şeklinde yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

Vali Ersin Yazıcı, Döşemealtı ilçesinde Aşağıoba Mahallesi'ndeki Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen Yazıcı, gazetecilere, kentin yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyledi. Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi'nin bu yıl da devam edeceğini aktaran Yazıcı, eğitime mercek tutmaya, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çaba göstereceklerini bildirdi.

Bu çalışmalardan birinin de Köy Yaşam Merkezleri olduğunu dile getiren Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla köylerdeki atıl okulları "Köy Yaşam Merkezi" adı altında yeniden hayat bulmalarını sağladıklarını belirtti.

Aşağıoba Mahallesi'nde 1976'da yapılan ve bir süre sonra atıl bir duruma düşen iki derslikli okulu yaşam merkezi haline getirdiklerini anlatan Yazıcı, "İçeriyi gezdik ve anasınıfımızı açtık. Değişik yaş gruplarındaki kadınlarımız tarafından el işlemeleri ile oluşturulan sergiyi gezdik. İlçelerimizde atıl durumdaki okulları ayağa kaldırıp mahalle sakinlerine her manada hizmet edecek binalar haline dönüştürüyoruz. Eğitim, kültür ve sanatla ilgili tüm konularda bu binalarımız kullanılacak." diye konuştu.

Merkezde açılan kursa katılarak el işi eserleri üreten kadınların stantlarını gezen Yazıcı, öğrencilerin halk oyunları ve spor gösterilerini izledi.

Öğrencilere ücretsiz verilecek kitapların dağıtımına başlandı

Öte yandan Vali Yazıcı, Bakanlıkça yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynakların bulunduğu kitap deposunu da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kitapların da dağıtılacağını hatırlatan Yazıcı şunları kaydetti:

"19 ilçemizdeki 1701 okulda 34 bin 865 öğretmen ve 484 bin 890 öğrencimize dağıtılmak üzere ilimize gelen 4 milyon 272 bin 189 adet ücretsiz ders kitabı ve yine ücretsiz olan 2 milyon 702 bin 691 adet yardımcı kaynak kitabının dağıtımına başladık. İnşallah çocuklarımız devletimizin sağladığı ücretsiz kaynaklarla sınavlarına en iyi şekilde hazırlanacak."

Ders kitapların tamamının ilçelere gönderildiğini dile getiren Yazıcı, yeni eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Çocukların daha iyi bir eğitim alması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yazıcı, bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynaklarla çocukların sınavlara hazırlık aşamasında herhangi bir kitap almasına ihtiyaç duymayacaklarını söyledi. Yazıcı, yardımcı kaynak kitaplarının 1'inci sınıf hariç 2'nci sınıf ile 12'nci sınıflara dağıtılacağını bildirdi.

Programlara Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da katıldı.