Antalya'da Kış Güneşini Gören Turistler Denize Girdi
55 dakika önce
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya'da, güneşi gören turistler denize girdi.
Türkiye
'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya
'da, güneşi gören turistler denize girdi.
Türkiye'de pek çok yerde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 18 derece gösterdiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda ve deniz kenarını doldurdu. Bazıları kıyıdan balık tutarken, soğuk ülkelerden gelen turistler ise kış güneşini görünce denize girdi. Özellikle Rus tatilciler uzun süre denizden çıkmadı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine Antalya'da güneşli hava yarından itibaren yerini yağışa bırakacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:18 Kaynak: DHA
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