Son Dakika Haberleri: Antalya'da kış lastiği uygulaması yapılacak
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Antalya'da kış lastiği uygulaması yapılacak

7 saat önce

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Akseki, Elmalı, İbradı, Korkuteli ve Kaş ilçesi Ortabağ mevkiinde 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihine kadar kış lastiği kullanılacağını belirtildi.

Antalya'da kış lastiği uygulaması yapılacak, System.String[]

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Akseki, Elmalı, İbradı, Korkuteli ve Kaş ilçesi Ortabağ mevkiinde 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihine kadar kış lastiği kullanılacağını belirtildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akseki, Elmalı, İbradı, Korkuteli ve Kaş ilçesi Ortabağ mevkiinde Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait son beş yılın sıcaklık ortalama değerlerinin 7 derecenin altında olduğundan dolayı, yapılacak trafik denetimlerinde 5 ilçede 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihine kadar kış lastiği kullanılacağını belirtildi. Açıklamada kararın, valilik onayıyla uygun görüldüğü de ifade edildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Elmalı, Akseki, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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