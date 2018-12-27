Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kış Mevsiminde Deniz Keyfi

Antalya'da Kış Mevsiminde Deniz Keyfi

1 saat önce

Soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, güneşin yüzünü gösterdiği Antalya'da deniz keyfi yapanlar dikkat çekti.

Antalya'da Kış Mevsiminde Deniz Keyfi, System.String[]
Soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, güneşin yüzünü gösterdiği Antalya'da deniz keyfi yapanlar dikkat çekti.

Soğuk ve karlı hava Antalya'da da etkisini gösteriyor. Ancak hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düştüğü turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kadın ve bir erkek denize girdi. 19 derece ölçülen Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan iki kişi soğuk havaya aldırmadı. Bir Kırgız çift ise sahil kıyısında öz çekim yaptı, denize girdi. Sahil kesiminde güneşlenen ve kitap okuyanların da olduğu görüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:08 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa
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