Antalya'da kış tedbirleri denetimi - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir tarafında zorlu kış şartları etkisini gösterirken Antalya'da trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler arttırıldı. Kış lastiği kontrolünün de yapıldığı helikopter ve drone destekli denetimlerde ekipler sürücülere kış şartlarında alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 17-24 Ocak tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, kış lastiği gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter - drone denetiminde 58 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetimi kapsamında 2 araç denetlenmiş olup 2 sürücüye, yük ve yolcu taşımacılığı denetimi kapsamında 148 araç denetlenmiş olup 7 sürücüye, kış lastiği denetimi kapsamında 132 araç denetlenmiş olup 4 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA