Antalya'da dolu yağışı - Son Dakika

Antalya'da meydana gelen kısa süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Otomobil üzerine düşen dolu taneleri kameralara yansıdı.

İki gündür turizm kenti Antalya'da etkisini sürdüren kapalı ve yağışlı hava, bugün öğle saatlerinde yerini sağanak yağış ve doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer rüzgarın da etkisiyle fırtınayı andıran havada vatandaşlar bina saçaklarına gizlendi. Otomobil üzerine düşen dolu taneleri ise saniye saniye kameraya yansıdı. Binaların oluklarından ve giderlerden akan sular adeta küçük bir dereyi andırırken, vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)