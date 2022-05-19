Antalya'da kısa süreli sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağmura sahilde yakalanan vatandaşlardan bir bölümü kaçtı bazıları yağmur altında denize girmeye devam etti

ANTALYA Antalya'da öğle saatlerinde kısa süreli yağan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura Konyaaltı sahilinde yakalan vatandaşlar apar topar kaçarken bazıları da yüzmeye devam etti.

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından öğle saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Kısa süreli olarak yağan şiddetli yağmur karşısında vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve duraklara koştu. Sabah yüzmek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilin gelen kişiler ise yağmur sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler apar topar sahili boşaltmak zorunda kaldı. Bazı tatilciler kendilerini plaj şemsiyesi ile korurken bazıları da yağan yağmura aldırmaksızın yüzmeye devam ettiği görüldü.

Yağmur sahilde yakalanan Arif Buran, "Kahvaltı yapmak için geldik. Yağmura yakalandık. Aracımıza gidiyoruz" dedi. Öte yandan yağmurun ardından Konyaaltı sahili de sessizlik hakim oldu.