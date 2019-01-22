Antalya'da Kışın Deniz Keyfi
1 saat önce
Antalya'da kışın deniz keyfi Antalya'da 14 derecelik havadan sıcak olan 17 derecelik deniz suyunun tadını çıkartılar Denize giren vatandaş: " Girmezsem hasta olurum"ANTALYA - Soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, güneşin yüzünü gösterdiği birkaç saati fırsat bilenler...
Antalya
'da kışın deniz keyfi
Antalya'da 14 derecelik havadan sıcak olan 17 derecelik deniz suyunun tadını çıkartılar
Denize giren vatandaş: " Girmezsem hasta olurum"
ANTALYA - Soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, güneşin yüzünü gösterdiği birkaç saati fırsat bilenler Antalya'da denizin keyfini çıkardı.
Soğuk ve karlı hava Antalya'da da etkisini gösteriyor. 3 gündür devam eden yağışlı havanın ardından sabah saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar Konyaaltı
Sahilinde denize girdi. Sahil kesiminde güneşlenen ve kitap okuyanların da olduğu görüldü. Güney
Koreli çiftin öz çekim yapma çabaları ise renkli görüntüler oluşturdu.
Denize girenlerde Şerafetttin Uysal
, " Antalya'da her gün denize giriyoruz. Deniz suyu sıcak, soğuk olsa da biz alışkınız. Şehrimiz çok güzel bir yer, dört mevsim bir arada. Antalya'ya kış gelmiyor. 40 dakikaya yakın yüzdüm hiç üşümedim. Denize gelmezsem hasta olurum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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