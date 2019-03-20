Antalya'da Kişisel Gelişim Eğitimi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ve 3 gün süren eğitime katılan İl Müdürü Mustafa Özen "Bakanlığımızın en önemli faaliyetlerinden biri olan eğitim ve yayım çalışmalarını İl Müdürlüğü olarak etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Üreticilerimizi doğru bilgi ve teknoloji ile buluştururken iletişim tekniklerine de dikkat etmeliyiz." dedi.

Bakanlığımızın çok geniş bir sahada ve farklı insan gruplarına yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Özen "Bilgilerimizi sürekli güncel tutmalıyız. Düzenlenen bu eğitimi çok önemsiyorum. Çünkü eğitim ve yayım faaliyetlerinde iletişim tekniklerini doğru kullanırsak üreticilerimizi ve tüketicilerimizi doğru ve güncel bilgi ile daha hızlı buluşturacağımıza inanıyorum." dedi.

70 personelin katıldığı eğitim düzenli aralıklarla tüm personeli kapsayacak şekilde devam edecek olup eğitim sonrası katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.