Antalya'da Kişisel Gelişim Eğitimi
1 saat önce
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İl ve İlçe müdürlüğü personeline kişisel gelişim amacıyla "İş Hayatında İletişim" konulu eğitim düzenlendi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ve 3 gün süren eğitime katılan İl Müdürü Mustafa Özen "Bakanlığımızın en önemli faaliyetlerinden biri olan eğitim ve yayım çalışmalarını İl Müdürlüğü olarak etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Üreticilerimizi doğru bilgi ve teknoloji ile buluştururken iletişim tekniklerine de dikkat etmeliyiz." dedi.
Bakanlığımızın çok geniş bir sahada ve farklı insan gruplarına yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Özen "Bilgilerimizi sürekli güncel tutmalıyız. Düzenlenen bu eğitimi çok önemsiyorum. Çünkü eğitim ve yayım faaliyetlerinde iletişim tekniklerini doğru kullanırsak üreticilerimizi ve tüketicilerimizi doğru ve güncel bilgi ile daha hızlı buluşturacağımıza inanıyorum." dedi.
70 personelin katıldığı eğitim düzenli aralıklarla tüm personeli kapsayacak şekilde devam edecek olup eğitim sonrası katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:52 Kaynak: Bültenler
Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi!
Marketlerde Yöresel Ürünler İçin Raf Zorunluluğu Geliyor
Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı?
Son Dakika! Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı