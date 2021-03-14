Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş - Son Dakika

Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş
14.03.2021 15:24
Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüşKORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sahilde bazı kişiler maske dahi takmadan yürüyüş yaptı.
Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş
KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sahilde bazı kişiler maske dahi takmadan yürüyüş yaptı. Geçen haftalarda kısıtlama günlerini sessiz geçiren kentte bu hafta araç trafiği de yoğundu.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yasaktan muaf olanlarla birlikte, yasağı ihlal edenler de yürüyüş yaptı. Sahilde yürüyüş yapan ve oturan çoğu kişinin maske dahi takmadığı görüldü. Bazı kişiler sahilde otururken, bazıları da denize girdi. Geçen haftalardaki kısıtlama günlerinde boş ve sessiz olan kentte, bugün ise araç trafiğinde yoğunluk oluştu.
Son Dakika Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Ceza yiyince öfkelerini gazetecilerden çıkardılar! Baskın yapılan Boğaz manzaralı lüks oteldeki eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı