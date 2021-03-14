Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş - Son Dakika

Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sahilde bazı kişiler maske dahi takmadan yürüyüş yaptı. Geçen haftalarda kısıtlama günlerini sessiz geçiren kentte bu hafta araç trafiği de yoğundu.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yasaktan muaf olanlarla birlikte, yasağı ihlal edenler de yürüyüş yaptı. Sahilde yürüyüş yapan ve oturan çoğu kişinin maske dahi takmadığı görüldü. Bazı kişiler sahilde otururken, bazıları da denize girdi. Geçen haftalardaki kısıtlama günlerinde boş ve sessiz olan kentte, bugün ise araç trafiğinde yoğunluk oluştu.