Antalya'da kısıtlamaya uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira ceza - Son Dakika

Antalya'da kısıtlamaya uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira ceza
22.02.2021 11:51
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza verildi.
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza verildi.
Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığını düşünerek evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
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