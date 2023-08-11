Bir garip olay! Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı - Son Dakika
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Bir garip olay! Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı

Son Güncelleme: 11.08.2023 17:23

Antalya'da S.M. isimli şahıs, yanına geldiği eski kız arkadaşı ile o sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen kişi nedeniyle tartıştı. Kavgada S.M. ile çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen şahıs yaralandı.

Antalya'da N.B.'nin (32) yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A. (30) arasında kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada S.M. ve D.A. yaralandı.

TARTIŞMA SESLERİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. N.B.'nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen D.A.'yı kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi. N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.

Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • TRKlavye NET: bu kıyafet ile sen sözde tamirci dediğin kişinin karşısına böyle çıkıyorsan ve eski sevgilin bu şekilde seni görüyorsa yanlış düşünmesi gayet doğal. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Muratpaşa, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir garip olay! Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı - Son Dakika


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