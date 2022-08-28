Tek yastıkta kocayamadılar - Son Dakika
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Tek yastıkta kocayamadılar

28.08.2022 15:40
Tek yastıkta kocayamadılar

Antalya'da kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kavga eden çift, birbirine ve otomobillerine zarar verdi.

Antalya'da kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kavga eden çift, birbirine ve otomobillerine zarar verdi. Kavgada, kadın göbek kısmından bıçakla yaralanırken adam ise gözaltına alındı. Yaralı kadının ilk ifadesinde, kendi kendini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olay yerinde çiftten geriye ise plakasında 'mutluyuz, evleniyoruz' yazılı otomobil ile tek bir yastık kaldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (30) ile Hatice K. (29) iddiaya gör,e kıskançlık yüzünden önce evde tartışmaya başladı. Çiftten Hatice K., evden dışarı çıkıp park halinde ve plakasında 'Mutluyuz, evleniyoruz' yazılı otomobillerine zarar vermeye başladı. Çiftin tartışması kavgaya dönüşürken, Hatice K., bıçakla göbek kısmından yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hatice K.'yı ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde bulunan Mehmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Mutluyuz, evleniyoruz"

Mehmet Ç'nin polise verdiği sözlü ifadede, Hatice K'nın kendisine bıçakla zarar verdiğini, Hatice K'nın da aynı şekilde kendi kendini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Polis kavgayla ilgili incelemesini sürdürürken, olay yerinde çiftten geriye plakasında 'mutluyuz, evleniyoruz' yazılı otomobil ve aracın üzerine konulan tek yastık kaldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek yastıkta kocayamadılar - Son Dakika

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