Antalya'da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol - Son Dakika

Antalya'da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol

Antalya'da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol Karantinayı ihlal etmeye çalışan ve sosyal mesafe kuralına uymayan iki gence ceza yazıldı Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle kısmi karantinaya alındı.

Antalya'da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol, System.String[]

Antalya'da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol

Karantinayı ihlal etmeye çalışan ve sosyal mesafe kuralına uymayan iki gence ceza yazıldı

ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle kısmi karantinaya alındı. Mahallelerin sokak giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılırken, kurallara uymayanlara da ceza yazıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün akşam Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümleri kısmi karantinaya alındı. Özelikle Yeşildere Mahallesi'nde 2851 (Eski 1175. Sokak), 2853, 2858, 2864, 2870, 2878 ve 2858. sokaklarda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakalar çıkması, vaka ile temaslıların aynı mahalle ve farklı sokaklarda ikamet ettiğinin tespit edilmesi, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina kararı verildi.

Konuyla ilgili Muratpaşa Kaymakamlığının resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "İlçemiz Yeşildere Mahallesi, kuzeyde Gazi Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan güneye doğru Aşık Veysel Caddesi'nin 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kavşağına kadar sağ tarafının tamamı, 32 No'lu Aile Sağlığı Merkezi kavşağı istikametinden 2778. Sokağın kuzeye doğru 2773. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, sokağın sağ tarafının tamamı, 2773. Sokak ile 2830. Sokağın kesiştiği noktadan 2830. Sokağın kuzeye doğru Gazi Bulvarı'na kadar olan kısmının sağ tarafının tamamı, Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan İpek Yapı Kooperatifleri A, B, C, D Bloklar ve Gebizli Mahallesi 1123. Sokak İpek Sitesi A, B, C, D, E, F, G, H Bloklarının tamamının 14.05.2020 tarihinden itibaren ikinci bir karar alınıncaya kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Görevli personel harici giriş çıkış olmayacak

Sınırları belirtilen alanın giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılacağı ve vakalar ile teması tespit edilen vatandaşların 14 gün süre ile tam ev karantinasına alınması ve bu süreç içeresinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanacağının altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

"Karantinaya alınan İpek Sitesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın gıda vb. ihtiyaçlarının Muratpaşa Belediyesi tarafından karşılanmasına, yukarıda belirtilen çalışmaların tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca bu hükme uymayan kişilerin haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 5442 il İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 14/05/2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir."

Karantinadan kaçmaya çalışanlara ceza kesildi

Bugün sabah saatlerinde ise mahallelerin belirtilen sokak giriş ve çıkışları polis araçları ve şeritlerle kapatıldı. Mahalleyi kuşatan polis ekipleri, giriş ve çıkışlara müsaade etmedi. Bazı mahalle sakinleri çeşitli sebeplerden dolayı çıkmak istediklerini polislere iletse de bu talep reddedildi. Karantina kuralını ihlal ederken yakalanan ve sosyal mesafe kuralına uymayan iki gence ise polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Karantina, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol - Son Dakika
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