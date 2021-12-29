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Antalya'da Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ilgi görüyor - Son Dakika

Antalya'da Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ilgi görüyor

29.12.2021 12:48
Antalya'da Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ilgi görüyor

Antalya'da, Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'nde 2-12 yaş çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Antalya'da, Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'nde 2-12 yaş çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Etiler Mahallesi'nde hizmet veren Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'nde çocuklar lego odası, masal odası ve Keloğlan evinde oyun oynarken, daha büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars'a yolculuk odasında keşfe çıkıyor.

Merkezde yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphanede de çocuklar kitap okumaya teşvik ediliyor.

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve cumartesi saat 09.00 ile 17.30 arasında hizmet veriyor.

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya, oyunlar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ilgi görüyor - Son Dakika


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