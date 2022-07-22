Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı

22.07.2022 13:57
Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı

Antalya'da kız kardeşini darbettiğini iddiasıyla erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu ağabey tutuklandı.

Antalya'da kız kardeşini darbettiğini iddiasıyla erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu ağabey tutuklandı.

Dün Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu R.A, kız kardeşi D.A'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanında getirdiği bıçakla Babayev'i birçok defa bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polise teslim olan R.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika
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