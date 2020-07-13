Antalya'da kızı ve torununu kaybeden anneanne ve dedenin feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika

Antalya'da kızı ve torununu kaybeden anneanne ve dedenin feryatları yürekleri dağladı

-Yürekleri dağlayan ölüm sonrası olay yerinden acı görüntüler

-Dede Nihat Baydan, torununun hayatını kaybettiği yere kapanıp zemini öptü

ANTALYA - Antalya'da kızı ve torununu kaybeden anneanne ve dedenin feryatları yürekleri dağladı. Dede Nihat Baydan, torununun hayatını kaybettiği yere kapanıp zemini öptü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Konyaaltı İlçesi, Akkuyu Mahallesi, Üniversite Caddesi üzerindeki bir sitenin 10 kat terasında meydana geldi. Varsak bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki ev hanımı Gülay Güngör, 15 gün önce eşi ile tartışıp, 1 yaşındaki oğlunu da yanına alarak annesinin evine geldi. Babası Hidayet, annesi Türkan Baydan'ın evde olmadığı sırada bunalıma giren genç kadın bebeğini de alıp asansörle binanın çatısına çıktı. Önce 1 yaşındaki oğlu Yağız Güngör'ü terastan aşağıya bırakan genç kadın, daha sonra da kendini boşluğa bıraktı. Apartman girişine düşen anne oğlu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve bebeğin üzeri kumaş parçalarıyla örtüldü. Site sakinleri ise polisin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen anne Türkan ve baba Hidayet Baydan gözyaşlarına boğuldu. Kızını son kez görmek isteyen acılı babayı polis ekipleri ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

"Anneannede feryat"

Anne Türkan Baydan'ın," Yaktın ciğerimiz yavrum. Dayanamaz bu anan acıya. İşten geldim annem mecburdum. 30 senemi verdim bu Antalya'ya gardaş. 24 saat çalışıyorum gardaşlar. Sizi bırakıp gitmedim yavrum yavrum. Aman yavrularım."yürekleri dağladı.

"Dede zemini öptü"

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne kızın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ardından baba Nihat Badan, torununun düştüğü yere geldi. Torununun hayatını kaybettiği yere kapanıp zemini öpen dede Nihat Badan'ı vatandaşlar güçlükle kaldırdı.