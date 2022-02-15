Kızılay'ın topladığı bağışlar afetzede çiftçilere dağıtılıyor - Son Dakika

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında tarım aletleri zarar gören çiftçilere, "Geçim Kaynağı Desteği" kapsamında Kızılay tarafından toplanan bağışların dağıtımına başlandı.

Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Türk Kızılay, "Geçim Kaynağı Desteği" kapsamında bağış topladı.

Kızılay, yangında tarım aletleri zarar gördüğü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen çiftçilerin hesaplarına, 9 milyon 739 bin 650 lira yardımı yatırdı.

Yangın mağduru vatandaşlar, kimlikleriyle banka şubesine giderek yardımları almaya başladı.

Türk Kızılay Derneği Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, AA muhabirine, yangında tarım aletleri zarar gören 763 vatandaşa yardım ettiklerini söyledi.

Kapukaya, nakdi yardımın yanı sıra Antalya, Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla'da ev, eşya ve arazileri ile hayvanları zarar gören vatandaşlara da bugüne kadar gıda kolisi, hijyen seti, alışveriş kartı ile ev eşyası malzemelerinden oluşan 2 milyon 123 bin lira yardım yapıldığını kaydetti.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan ve yangında 2 katlı evinin yanı sıra küçükbaş hayvanları ile tarım aletleri yanan Ümmü Oğuz da 45 bin 500 lira desteği bankadan çekti.

Oğuz, devletin tüm kurumlarıyla yangının yaralarını sarmak için kendilerine destek olduğunu belirterek Türk Kızılay'a da yardımları dolayısıyla teşekkür etti.