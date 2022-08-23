Antalya'da kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası

23.08.2022 15:23

Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, katılanlar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın kızına yönelik zincirleme olarak istismarda bulunduğunu belirterek bu kapsamda "nitelikli cinsel istismar" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Katılan F.T, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.B. ise son sözünde, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.B'ye çocuğuna yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

Mağdur avukatı Yasin Sarı, gazetecilere, M.B'nin 2 Ekim 2021'de intihara teşebbüs etmesi sonucu olayın ortaya çıktığını ifade etti.

Anne F.T'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Sarı, "Gözaltına alınan İ.B, sağlık raporu alınmak için götürüldüğü hastanede kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalıştı. Ama ekipler tarafından hemen yakalandı. Sanığa istismar suçundan 30 yıl hapis cezası verildi ama cezanın arttırılması için istinaf mahkemesine başvuracağız." dedi.

Mağdurun annesi F.T. ise adaletin yerini bulduğunu aktardı.

Olayı öğrenir öğrenmez sanıktan şikayetçi olduklarını kaydeden F.T, "Yargıdan Allah razı olsun. Sanık 30 yıl ceza aldı. Adalet yok diyorduk ama adalet gerçekten varmış. Buradan bütün kız annelerine sesleniyorum. Kızlarınızın arkasında durun. Kimse kızının arkasında durmamazlık yapmasın. Herkes cezasını çeksin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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