Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti - Son Dakika
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Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler seralarında sabaha kadar klarnet eşliğinde zirai don nöbeti tuttu.

Antalya'da klarnet eşliğinde don nöbeti, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler seralarında sabaha kadar klarnet eşliğinde zirai don nöbeti tuttu.


Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan 104 bin dekar alanda örtü altı üretim yapılan Serik'te örtü altı sera üreticileri son günlerde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için 'don' nöbetine başladı. Soğuk gecelerde üreticiler gözleri yanan sobada serada ürünlerinin başında bekliyor. Üreticiler, bazı zamanlarda güneşin batışından yeniden doğuşu ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.


Gece saatlerinde havanın 1 dereceye kadar düşmeye başlamasıyla birlikte çiftçiler seralarında zirai don nöbeti tutmaya başladı. Biber yetiştiricisi bir aile de serada yaktığı sobanın sönmemesi için sabaha kadar uyumadan odun takviyesi yaptı. Üreticiler, nöbet boyunca uyumamak için klarnet eşliğinde çay içti, sık sık ürünleri kontrol etmeyi de ihmal etmedi.


Örtü altı üreticiliği yapan Halil Güzel, "Aileme destek olabilmek için onlarla birlikte bu soğuk kış günlerinde üşümeden sebzelerin tüketiciye kaliteli bir şekilde ulaşması için özveriyle birbirimize yardımcı oluyoruz. Üşümemesi lazım sebzenin, üşüdüğü zaman biz evimize ekmek götüremeyiz. Özellikle tüketiciye kaliteli bir sebze sunamayız. Onun için biz burada gündüzden başlıyor bizim hazırlığımız. Temizlenmesi, yeniden kömürlerin, odunların konulması gibi ek faaliyetlerle gündüzden hazırlığımızı yapıyoruz. Sabaha kadar uyumadan sobanın başında beklemek zorundayız. Hoş oluyor. Eski zamane sohbetleri gibi. Komşularla toplanıyoruz. Odunumuzu kömürümüzü attıktan sonra, sohbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Bazen gördüğünüz gibi müzisyen arkadaşlarımız geliyor bize destek veriyor. Bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.


Müzisyen Ünal Ak ise "Çiftçi ağabeylerimizin kardeşlerimizin bu soğuk havada kış gününde gerçekten işleri çok zor. Allah yardımcıları olsun. Yanlarında olup, onların biraz daha işlerinin başında mutlu edebilmek için buradayız. Her şartlar altında, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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