Antalya'da Klima Hırsızlığı

Antalya'da iş yerlerinden klimaların dış ünitelerini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da iş yerlerinden klimaların dış ünitelerini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şahsın klimaları taşımak için ticari taksiciden yardım aldığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinin farklı mahallelerindeki 4 iş yerinin klima dış ünitelerinin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını M.Y'nin gerçekleştirildiğini tespit etti. Gece saatlerinde suçüstü yakalana şahsın ikametinde yapılan aramada 3 klima dış ünitesi ele geçirildi. Şahsın klima ünitelerini taşımak için ticari taksiden de yardım aldığı belirtildi. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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