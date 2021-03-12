Şüphelinin yabancı uyruklu Z.B olduğu tespit edildi.

Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bazı evlerden klima hırsızlığı meydana geldiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Antalya 'da evlerden klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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