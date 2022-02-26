Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

26.02.2022 13:45
Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da bir evin bahçesindeki klima motorunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da bir evin bahçesindeki klima motorunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duacı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden klima motoru çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri T.C. ile N.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Ele geçirilen klima motoru sahibine teslim edildi.

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Çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi Çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi Çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı Çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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