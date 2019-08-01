Son Dakika Haberleri: Antalya'da klimalı durakların kaldırılacağı iddiası
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Antalya'da klimalı durakların kaldırılacağı iddiası

5 dakika önce

Antalya'da "klimalı duraklar kaldırılacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalya'da klimalı durakların kaldırılacağı iddiası, System.String[]
Antalya'da "klimalı duraklar kaldırılacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz, basında yer alan "Klimalı duraklar kaldırılıyor" haberlerinin doğru olmadığı belirtti.
Klimalı durakların kaldırılmasının kesinlikle gündemde olmadığını vurgulayan Oğuz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki klimalı durağın bir vatandaşın talebi doğrultusunda kullanışsız olduğunu tespit edilmesi ve Lara-Konyaaltı bisiklet yolu projesinin üzerine bulunması nedeniyle cam durakla değiştirilmesini karar verildiğini aktardı.
Klimalı durakların yeniden alana göre imal edilerek yerine monte edileceğini anlatan Oğuz, "Böyle bir durum söz konusu değildir. 2009-2014'te toplam 18 klimalı durak belirli noktalara monte edilmiş biri hariç 17 klimalı durak hizmet vermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kentte toplam 37 klimalı durak hizmet verdiğini belirten Oğuz, klimalı durakların kaldırılması söz konusu olmadığını vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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