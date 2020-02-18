Antalya'da KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'da KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika Ekonomi

Antalya'da KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi

7 saat önce

Amazon.com.tr'nin Türkiye genelinde düzenlediği "BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi" Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya'da KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi, System.String[]

Amazon.com.tr'nin Türkiye genelinde düzenlediği "BiTıkla Avrupa e-ihracat eğitimi" Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen eğitime 110 KOBİ katıldı.

Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla Demir Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, BiTıklaAvrupa eğitimleri sayesinde Türkiye'deki işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan KOBİ'lerle çok daha yakından temas etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Eğitim serisiyle başlattığımız güç birliğiyle KOBİ'ler için e-ihracat yolculuğunu kolaylaştırıyoruz. Amazon.com.tr olarak hedefimiz Türk KOBİ'lerini milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturarak yerel işletmeleri uluslararası arenaya taşımak." diye konuştu.

"Çağ, e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağı"

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan da Avrupa'ya e-ihracat yolunda desteklemek amacıyla düzenlenen BiTıklaAvrupa e-ihracat seminerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağında olunduğuna dikkati çeken Atılgan, seminerin, KOBİ'lerin ve üyelerin ticaretin kurallarının değişmekte olduğunu görmeleri için ufuk açıcı bir eğitim olduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, katılımcılara e-ticaretin avantajları ve Avrupa'ya ticaret için ipuçlarını anlattı.

Amazon.com.tr satış ekibi de KOBi'lere eğitim verdi.

KOBİ'lerin, Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde ( Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak için geliştirilen eğitimlerin, yıl boyunca 20'nin üzerinde ilde düzenlenmesi hedefleniyor.

İhracat, Antalya, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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