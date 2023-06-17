Antalya'da kocası tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da kocası tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

18.06.2023 00:57

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kocası tarafından sopa ve yumrukla darbedilen Sinem Albeni ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan koca Ufuk Albeni, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve tartıştıklarını söyledi.

Saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Sinem Albeni (38) ile eşi Ufuk Albeni (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla darbetmeye başladı.

Antalya'da Kocası Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan talihsiz kadın, yolda hayatını kaybetti.

Antalya'da Kocası Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

EVDE KAN İZLERİNE RATLANILDI

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Antalya'da Kocası Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

"EŞİM MADDE BAĞIMLISIYDI"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Antalya'da Kocası Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: kadınlara kıymayın bizlere gereklidirler kim bakar cocuklarımıza Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Kepez, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kocası tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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