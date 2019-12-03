Son Dakika Haberleri: Antalya'da kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Antalya'da kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kocasını seyir halindeki otomobiline düzenlendiği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Antalya'da kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kocasını seyir halindeki otomobiline düzenlendiği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Deniz B. (28), 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle kayınpederinin Kavaklı Mahallesi'ndeki evine yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Yakındaki bir bahçe duvarına çarparak duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine, boşanma aşamasında olduğu eşine pompalı av tüfeğiyle ateş edenin kendisi olduğunu belirten Merve N.B. gözaltına alındı.

Deniz B.'nin kullandığı otomobil ise yapılan incelemenin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Şüpheli kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manavgat, Kavaklı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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