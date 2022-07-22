Antalya'da "Kökünü Kurut" operasyonu

Antalya'da narkotik polislerinin, "Kökünü Kurut" operasyonuyla 2 ayda yakalanan 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, araç ve ikametlerde yapılan aramada kilolarca uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla, Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak 2 ay boyunca "Kökünü Kurut" operasyonu ile çalışma yürüttü.

Toplamda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda; 19 Temmuz'da il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları deşifre edilen toplam 32 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Yakalanan 10 şüpheli yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli adli kontrol aldı, 13 şüpheli ise tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar (skunk), bin 6 adet ecstasy hap, 3 bin 262 adet yeşil reçeteye tabi hap, daralı 104 gram ecstasy hap tozu, daralı 508 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, daralı 1 kilo 280 gram katkı maddesi, 2 adet amonyak, 12 adet presleme aparatı, 1 adet mikser, 1 adet kaşık, 2 adet tencere, 1 adet kriko, 1 adet tabanca, 86 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kayıt cihazı, 262 bin 400 TL, 3 bin 200 dolar, 60 euro ele geçirildi. - ANTALYA