Antalya'da "Kökünü Kurut" operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da "Kökünü Kurut" operasyonu

22.07.2022 14:49
Antalya'da "Kökünü Kurut" operasyonu

Antalya'da narkotik polislerinin, "Kökünü Kurut" operasyonuyla 2 ayda yakalanan 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, araç ve ikametlerde yapılan aramada kilolarca uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

Antalya'da narkotik polislerinin, "Kökünü Kurut" operasyonuyla 2 ayda yakalanan 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, araç ve ikametlerde yapılan aramada kilolarca uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla, Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak 2 ay boyunca "Kökünü Kurut" operasyonu ile çalışma yürüttü.

Toplamda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda; 19 Temmuz'da il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları deşifre edilen toplam 32 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Yakalanan 10 şüpheli yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli adli kontrol aldı, 13 şüpheli ise tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar (skunk), bin 6 adet ecstasy hap, 3 bin 262 adet yeşil reçeteye tabi hap, daralı 104 gram ecstasy hap tozu, daralı 508 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, daralı 1 kilo 280 gram katkı maddesi, 2 adet amonyak, 12 adet presleme aparatı, 1 adet mikser, 1 adet kaşık, 2 adet tencere, 1 adet kriko, 1 adet tabanca, 86 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kayıt cihazı, 262 bin 400 TL, 3 bin 200 dolar, 60 euro ele geçirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş 3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Kökünü Kurut' operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
14:20 Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
14:04 Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu
13:41 Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı
13:34 Adıyaman'da tarihi keşif! Yerin metrelerce altında Roma mezarları bulundu
13:03 Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 14:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da "Kökünü Kurut" operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement