Antalya'da komşu cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Antalya'da komşu cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Antalya'da ailevi problemlerinden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da komşu cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı, System.String[]

Antalya'da ailevi problemlerinden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Celil Dumanlı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Dumanlı, olaydan önce ailevi sorunlar nedeniyle eşiyle boşandıklarını ancak çocukları için yine bir araya geldiklerini söyledi.

Ailesiyle 1,5 yıl önce maktul Bayram Kır'ın yaşadığı yere taşındıklarını anlatan Dumanlı, şunları kaydetti:

"Eşim sürekli onlara gittiği için tartışmaya başladık, aramızda soğukluk olmaya başladı. Olaydan 3-4 gün önce eşim evi terk edince Bayram'dan şüphelendim. Bayram binanın yakınında bir arkadaşıyla oturuyordu. Silahımı alıp ateş etmeye başladım, Bayram da kaçmaya başladı. Daha sonra ayağı takıldı düştü, ben de iki el ateş ederek onu öldürdüm."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Celil Dumanlı, geçen yıl 6 Ekim'de Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde Bayram Kır'ı tabancayla öldürmüş, olay sonrası evinde yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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