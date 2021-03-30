Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı

ANTALYA'da aynı apartmandaki komşular arasında çıkan kömürlük kavgasında, 2 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle Mahallesi 2445 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Cengiz A. (25) ile Muharrem U. (36) arasında apartmana ait kömürlüklerin kullanımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüşürken, Cengiz A. ile Muharrem U., birbirlerini bıçakladı. Cengiz A., karın bölgesinden, Muharrem U. ise sağ bacağından yaralandı.

Kavgayı duyan komşular hemen 112 Acil Servis'i aradı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Muharrem U. ve Cengiz A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.