ANTALYA'DA KOMŞULARIN TAŞLI SOPALI KAVGASI - Son Dakika

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde 2 komşu aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde, iki komşu aile arasında yaşandı. Aileler arasında, henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. İki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli aileler, taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavga eden gruptan bazıları, tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz atletli bir kişinin eline aldığı taşı karşı grupta olan kadına atacakken vazgeçtiği ve elindeki sopayla grup içerisindeki bir erkeğe vurmaya çalıştığı görülüyor. Grup içerisindeki bir çocuğun da bir kişiye sopayla saldırdığı görüldü.

Kısıtlamanın olduğu saatlerde 2 komşu aile arasında çıkan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, görüntüyü çeken kişinin küçük çocuğuna 'Bakma oğlum' demesi dikkati çekti.