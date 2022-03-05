Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

05.03.2022 15:08
Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

Antalya'da komşularının kendisinden haber alamadığı çaycı, işletmesi ile ortak kullandığı evinde ölü olarak bulundu.

Antalya'da komşularının kendisinden haber alamadığı çaycı, işletmesi ile ortak kullandığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1407 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş kısmında çaycılık yapan ve yalnız yaşayan Kemal Bıçak (55)'den haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ile yapılan kontrolde şahıs yerde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın bir süredir çeşitli sağlık sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu
Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

YORUMLAR
500
Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:15:42. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement