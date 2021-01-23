Antalya'da komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gaziye Ülkü Ocaklarından ziyaret - Son Dakika

Antalya'da "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından darbedildiğini ileri süren terörle mücadele gazisi Gökhan Koç, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ferhat Aksoy ve beraberindekiler tarafından evinde ziyaret edildi.

Aksoy, ziyaret üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Antalya'mızın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'nde maalesef bir terör gazimiz saldırıya uğramıştır. Bu olayı şiddetle kınıyor, gazimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle bugünlerde iftiralara uğrayan ve vatan düşmanı çevrelerce kapatılması dahi talep edilen Ülkü Ocaklarının, Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatlarıyla da dün olduğu gibi bugün de gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirtmek istiyoruz. Gazimiz Gökhan Koç'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayla ilgili hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Dün savcılığa suç duyurusunda bulunan Koç, adliye çıkışında gazetecilere, 5 yıl önce Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada terör saldırısında meydana gelen patlamada iki ayağını kaybederek gazi olduğunu söylemişti.

Koç, 19 Ocak'ta yaşadığı binada "Asansörde yük taşımayın" uyarısı yapması nedeniyle tartıştığı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y'nin kendisini darbettiğini ileri sürmüştü.